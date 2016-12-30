Цаллагов перешёл в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Крылья Советов, Зенит, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 14:07 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов перешел в «Зенит». Соглашение 26-летнего игрока рассчитано на 3.5 года. Сумма сделки не сообщается, но по неофициальным данным она составила 300 тысяч евро.
Ибрагим Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава «Алании» перешел в «Крылья Советов». В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.
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Вот ведь как бывает)))
Умничка, продолжай в том же духе!
А за футболом следи иногда, хотя...сомневаюсь, что ты в нем понимаешь.
Это моя любимая команда ФНЛ. Очень хорошо выступают. Могут даже пробиться в ПЛ
Они вообще на разных позициях играют.