Цаллагов перешёл в «Зенит»

Как и ожидалось, защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов перешел в «Зенит». Соглашение 26-летнего игрока рассчитано на 3.5 года. Сумма сделки не сообщается, но по неофициальным данным она составила 300 тысяч евро.

Ибрагим Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава «Алании» перешел в «Крылья Советов». В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.