Арустамян: «Ахмедов переходит в „Шанхай СИПГ“, сумма трансфера более 7 млн евро»

Российский комментатор Нобель Арустамян поделился инсайдом относительно судьбы хавбека «Краснодара» Одила Ахмедова.

«Игрок „Краснодара“ Одил Ахмедов переходит в китайский „Шанхай СИПГ“, клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро. Клубы должны объявить в ближайшее время», — пишет Арустамян в своем «твиттере».