Арустамян: «Ахмедов переходит в „Шанхай СИПГ“, сумма трансфера более 7 млн евро»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Шанхай СИПГ, Ахмедов Одил
Сегодня, 15:02 | Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Нобель Арустамян поделился инсайдом относительно судьбы хавбека «Краснодара» Одила Ахмедова.
«Игрок „Краснодара“ Одил Ахмедов переходит в китайский „Шанхай СИПГ“, клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро. Клубы должны объявить в ближайшее время», — пишет Арустамян в своем «твиттере».
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Внезапно.
Ну удачи Ахмедову коли так,а Краснодар с не плохой сделкой.