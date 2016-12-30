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Фонтанельо: «Об „Урале“ остались только хорошие впечатления»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Урал, Фонтанельо Пабло
Сегодня, 15:10 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник Пабло Фонтанельо,  покинувший «Урал», поделился впечатлениями от времени, проведенном в команде. Аргентинец выступал за клуб с 2014 года. В декабре у него закончился контракт с «Уралом», который он решил не продлевать.

«С хорошими чувствами покидаю Екатеринбург. Здесь я провел очень запоминающееся время. В первый год мы боролись за выживание и в итоге остались в Премьер-Лиге. А следующий сезон получился лучшим в истории „Урала“. Рад, что помог команде добиться этого результата. Поэтому только хорошие впечатления остались от клуба, болельщиков и города. У меня здесь остается много друзей. И я желаю команде сохранить место в Премьер-Лиге и продолжать радовать своих болельщиков!»

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