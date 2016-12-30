Венгер: «Это неправда, что я заблокировал трансфер Дебюши в МЮ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слова защитника «канониров» Матье Дебюши, который ранее заявил, что им интересовался «Манчестер Юнайтед», но Венгер не захотел отпускать игрока.

«„Манчестер Юнайтед“ никогда не делал предложение по Дебюши. Это абсолютно не соответствует действительности. Мне иногда удивительно слушать такие вещи.

Конечно, мы выслушиваем предложения от других клубов, но и говорим о них игрокам. У нас есть связь со всеми футболистами. Меня немного расстроили слова Дебюши».