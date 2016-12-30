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Семак: «Всё зависит от меня»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Уфа, Семак Сергей
Сегодня, 15:44 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал первое интервью в своей новой должности.

«Прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов. Те начинания, которые есть уже у клуба, с хорошим, на мой взгляд, вектором развития, нужно продолжать. Полны сил, чтобы приступить и начать работать.

Думал над предложением недолго, потому что, как я и говорил раньше, пора уже начинать работать. Да, я говорил, что сделаю это после завершения обучения в июне. Но немного раньше поступило хорошее, на мой взгляд, предложение для того, чтобы начать свою тренерскую карьеру. Безусловно, с моей стороны интерес был. Решали некоторые вопросы с „Зенитом“, где у меня был действующий контракт, здесь какие-то технические нюансы… Но они не заняли много времени. Клуб заинтересован, я заинтересован. Конечно, хочется поблагодарить руководителей „Зенита“, команду, с которой меня связывало много хороших моментов в моей жизни. Но сейчас у меня новый этап. Хочу поблагодарить руководство „Уфы“ за доверие. А я в свою очередь постараюсь показать максимум того, на что способен.

Безусловно, волнение есть всегда, это нормально. Мне кажется, невозможно быть уверенным на сто процентов, пока не начнешь работать, не погрузишься в эту работу полностью. Естественно, есть риск и со стороны руководства клуба. Они приглашают тренера без опыта. Но, думаю, единственный способ получить этот опыт – начать работать. Я благодарен шансу, который мне предоставили, сейчас все зависит от меня».

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