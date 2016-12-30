Венгер: «„Челси“ - суперфаворит в этом сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что «Челси» в этом сезоне является главным фаворитом в АПЛ. На данный момент «синие» одержали 12 побед подряд. Рекорд турнира принадлежит как раз «Арсеналу», который выигрывал 15 поединков кряду.

«Сейчас „Челси“ - суперфаворит на победу, у них хороший очковый запас. Но они еще могут и проиграть, впереди долгая дистанция, которая будет тяжелой для всех.

12 побед подряд „Челси“? Это фантастика. Если они побьют наш рекорд это будет замечательно, нам останется только признать, что „синие“ здорово проделали свою работу».

«Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ и опережает идущего на втором месте «Ливерпуль» на шесть очков.