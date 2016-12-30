Агент: «„Локомотив“ и „Сент-Этьен“ интересуются Оздоевым»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Локомотив М, Сент-Этьен, Оздоев Магомед
Сегодня, 16:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Анзор Гаргаев, агент игрока «Рубина» Магомеда Оздоева, рассказал, что его клиентом интересуются как в России, так и за рубежом.
«Интерес к Оздоеву есть, в том году был „Лион“, в этом – „Сент-Этьен“. Видимо, они плотно работают с нашим чемпионатом. Может быть, в клуб уже что-то отправили, но я ничего об этом не знаю. Также „Локомотив“ проявляет интерес, но я не знаю, будет ли что-то предметное.
Он игрок „Рубина“, а интересы возникают всегда и ко всем футболистам. Кроме того, Магомед – игрок сборной, играл в еврокубках, но эти интересы не говорят о том, что он собирается уходить. Оздоев сейчас находится в отпуске, не дергается в стороны, клуб ждет его на сборах».
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