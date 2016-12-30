Агент: «„Локомотив“ и „Сент-Этьен“ интересуются Оздоевым»

Анзор Гаргаев, агент игрока «Рубина» Магомеда Оздоева, рассказал, что его клиентом интересуются как в России, так и за рубежом.

«Интерес к Оздоеву есть, в том году был „Лион“, в этом – „Сент-Этьен“. Видимо, они плотно работают с нашим чемпионатом. Может быть, в клуб уже что-то отправили, но я ничего об этом не знаю. Также „Локомотив“ проявляет интерес, но я не знаю, будет ли что-то предметное.

Он игрок „Рубина“, а интересы возникают всегда и ко всем футболистам. Кроме того, Магомед – игрок сборной, играл в еврокубках, но эти интересы не говорят о том, что он собирается уходить. Оздоев сейчас находится в отпуске, не дергается в стороны, клуб ждет его на сборах».