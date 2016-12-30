Рейтинг@Mail.ru

Агент: «„Локомотив“ и „Сент-Этьен“ интересуются Оздоевым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Локомотив М, Сент-Этьен, Оздоев Магомед
Сегодня, 16:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Анзор Гаргаев, агент игрока «Рубина» Магомеда Оздоева, рассказал, что его клиентом интересуются как в России, так и за рубежом.

«Интерес к Оздоеву есть, в том году был „Лион“, в этом – „Сент-Этьен“. Видимо, они плотно работают с нашим чемпионатом. Может быть, в клуб уже что-то отправили, но я ничего об этом не знаю. Также „Локомотив“ проявляет интерес, но я не знаю, будет ли что-то предметное.

Он игрок „Рубина“, а интересы возникают всегда и ко всем футболистам. Кроме того, Магомед – игрок сборной, играл в еврокубках, но эти интересы не говорят о том, что он собирается уходить. Оздоев сейчас находится в отпуске, не дергается в стороны, клуб ждет его на сборах».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
15:02 Арустамян: «Ахмедов переходит в „Шанхай СИПГ“, сумма трансфера более 7 млн евро» 7
11:34 Слухи В Китае готовы платить Витселю 18 млн евро в год 44
00:47 Иванов: «В „Урале“ будут ещё новички» 1
Вчера
23:50 Слухи «Ювентус» готов повысить предложение по Витселю до 12 млн евро 69
22:44 Слухи «Спартаку» интересны Полоз и Канунников 145
21:55 Президент «Урала»: «Если шейхи предложат хорошие деньги за Лунгу, мы его отпустим» 4
20:54 Агент: «Думаю, Будковский покинет „Анжи“» 4
18:52 Слухи Эменике может перебраться в «Локомотив» 56
18:48 Слухи Оздоевым заинтересовался «Сент-Этьен» 22
17:41 Слухи «Зениту» интересен полузащитник «Палмейраса» 26
все материалы по этой теме
Турниры