Президент «Уфы»: «Мы сделали правильный выбор, назначив Семака»

Президент «Уфы» и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером нашей команды.

«Сергей Семак очень уважаемый в футбольных кругах человек, у него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, таких как - Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Капелло и Слуцкий. Я думаю, он смог перенять у них лучшее. Кандидатуру Семака мы обсуждали с Рустэмом Хамитовым и глава республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор и у него в „Уфе“ все получится.

Мы уже далеки от тех мыслей о сохранении прописки в РФПЛ. „Уфа“ достаточно хорошо укомплектована и сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причем качественными игроками».