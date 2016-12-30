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Президент «Уфы»: «Мы сделали правильный выбор, назначив Семака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Уфа, Семак Сергей
Сегодня, 17:38 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Уфы» и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером нашей команды.

«Сергей Семак очень уважаемый в футбольных кругах человек, у него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, таких как - Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Капелло и Слуцкий. Я думаю, он смог перенять у них лучшее. Кандидатуру Семака мы обсуждали с Рустэмом Хамитовым и глава республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор и у него в „Уфе“ все получится.

Мы уже далеки от тех мыслей о сохранении прописки в РФПЛ. „Уфа“ достаточно хорошо укомплектована и сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причем качественными игроками».

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