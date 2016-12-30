Орлов рассказал, как поспособствовал переходу Семака в «Уфу»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как способствовал назначению Сергея Семака на пост наставника «Уфы».

«В нашем с разговоре с Газизовым действительно был намек на то, что „Уфе“ стоит обратить внимание на Семака. Но основной разговор состоялся не с Газизовым, а с его правой рукой, доверенным помощником. Это был день, когда Гончаренко объявил игрокам „Уфы“, что он покидает команду.

Мне рассказали о ситуации, говорили: „Такая у нас сейчас сложность, надо искать тренера“. Я говорю: „А чего вам не взять Сергея Богдановича?“. И привел доводы в его пользу. Они перезвонили обратно минут через 15 и попросили телефон Семака. Говорю: „Ребят, подождите. Я ж еще с самим Семаком не обсуждал“. Тем вечером он так и не ответил: куда-то в театр ходил.

На следующий день у „Зенита“ тренировка. Я еще раз часов в 11 набрал, Семак увидел и перезвонил. Спрашиваю: „Ты один? Говорить можешь? Только не падай“. Он в ответ: „Что такое?“. Рассказываю о готовности „Уфы“ вести переговоры – а Семак к такому совершенно не готов.

Объяснил ему: „Вряд ли тебя поставят главным тренером в „Зените“. Ответ – ни да, ни нет. Но согласился, что начинать самостоятельную карьеру пора. Я обратил внимание на то, как поработал в „Уфе“ Гончаренко, и что сам клуб с чистой репутацией, новый, ничем еще запятнан. Семак разрешил дать телефон. Так машина закрутилась“.