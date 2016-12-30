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«Милан» может арендовать Деулофеу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Эвертон, Деулофеу Жерар
Сегодня, 17:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу, подписавший с клубом контракт в прошлом году, может сменить команду. Интерес к 22-летнему форварду проявляет «Милан». Итальянский клуб хочет арендовать экс-игрока «Барселоны» и «Севильи» до конца сезона с правом выкупа.

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