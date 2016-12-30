«Милан» может арендовать Деулофеу

Нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу, подписавший с клубом контракт в прошлом году, может сменить команду. Интерес к 22-летнему форварду проявляет «Милан». Итальянский клуб хочет арендовать экс-игрока «Барселоны» и «Севильи» до конца сезона с правом выкупа.