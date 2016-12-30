Вратарь «Кальяри» Марко Сторари может перебраться в «Милан». Опытного голкипера «россонери» рассматривают в качестве потенциального сменщика Джанлуиджи Доннаруммы на случай травмы последнего. В «Кальяри» Сторари перешел из «Ювентуса» в 2015 году. По данным источника, «Милан» уже вел переговоры со Сторари.