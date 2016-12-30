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Сторари может перебраться в «Милан»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Кальяри, Сторари Марко
Сегодня, 17:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Кальяри» Марко Сторари может перебраться в «Милан». Опытного голкипера «россонери» рассматривают в качестве потенциального сменщика Джанлуиджи Доннаруммы на случай травмы последнего. В «Кальяри» Сторари перешел из «Ювентуса» в 2015 году. По данным источника, «Милан» уже вел переговоры со Сторари.

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