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Киселёв: «У „Томи“ нет задачи остаться в РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Томь
Сегодня, 18:39 | Источник: Sibnovosti.ru | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что у клуба больше нет задачи остаться в РФПЛ из-за финансовых сложностей и ухода ряда игроков.

«Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-лиге, задача сейчас у нас поставлена руководством области - сохранить наш молодежный костяк, наиграть их в Премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-лиге, выступать в первенстве ФНЛ».

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