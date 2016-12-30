Киселёв: «У „Томи“ нет задачи остаться в РФПЛ»
Сегодня, 18:39 | Источник: Sibnovosti.ru | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что у клуба больше нет задачи остаться в РФПЛ из-за финансовых сложностей и ухода ряда игроков.
«Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-лиге, задача сейчас у нас поставлена руководством области - сохранить наш молодежный костяк, наиграть их в Премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-лиге, выступать в первенстве ФНЛ».
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