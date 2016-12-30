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Пранделли покидает «Валенсию»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Валенсия, Пранделли Чезаре
Сегодня, 19:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли принял решение покинуть свой пост. Он проработал у руля испанской команды только три месяца. Официально об отставке будет объявлено, когда стороны договорятся об условиях расторжения контракта. У руля «Валенсии» в чемпионате Пранделли провел восемь матчей, одержав одну победу при четырех поражениях. В Кубке Испании «Валенсия» прошла «Леганес».

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