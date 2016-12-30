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Луис Адриано перейдёт в «Спартак» после прохождения медосмотра

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 19:43 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Сергей Иванов

«Милан» и «Спартак» договорились о трансфере Луиса Адриано в московский клуб. Сделка будет завершена после прохождения бразильцем медосмотра. Ранее стало известно, что сумма трансфера будет близка к нулю, поскольку «Милан» хочет разгрузить зарплатную ведомость, ведь Адриано зарабатывает за год не менее 5 млн евро.

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