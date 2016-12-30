Луис Адриано перейдёт в «Спартак» после прохождения медосмотра
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 19:43 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Сергей Иванов
«Милан» и «Спартак» договорились о трансфере Луиса Адриано в московский клуб. Сделка будет завершена после прохождения бразильцем медосмотра. Ранее стало известно, что сумма трансфера будет близка к нулю, поскольку «Милан» хочет разгрузить зарплатную ведомость, ведь Адриано зарабатывает за год не менее 5 млн евро.
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но блин какая статистика была у Халка когда перешел из Порту а какая у бразильского неликвида))))))))
Халк - 169 матчей 78 голов
Луис Неликвид - 36 матчей 6 голов (и все мячи были забиты в прошлом сезоне, в этом он вообще голеадор 7 матчей НОЛЬ голов! xD )
но блин какая статистика была у Халка когда перешел из Порту а какая у бразильского неликвида))))))))
Халк - 169 матчей 78 голов
Луис Неликвид - 36 матчей 6 голов (и все мячи были забиты в прошлом сезоне, в этом он вообще голеадор 7 матчей НОЛЬ голов! xD )
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Приятно, что чемпионы мира по шахматам болеют за Спартак!
Луис Адриано, к твоему сведению, феерил в Шахтёре, а, учитывая, что РПЛ = УПЛ по уровню примерно, есть все шансы проявить себя и у нас.
В Милане вообще мало кто себя должным образом показывает, т.к. там бардак на уровне руководства и трансферы по 2 одинаковых игрока на одну позицию.
Так что, уважаемый Сулли, рано гребешки хохорить начали... вот забьёт вам трёшку бразилец, посмотрим как запоёте :)))
ГАФ-ГАФ-ГАФ-ГАФ-ГАФ-ГАФ
А в Спартаке выше 3 млн никто не получает, только Промес.
https://www.youtube.com/watch?v=KJhjNPHVNpA
Посмеялись, и хватит!
Сумма трансфера почти равна нулю, так написано в новости.
О личном контракте ни слова. Но в комментариях совсем другое.)))
Празднует народ!) Скоро Новый год!
Это так,для информации.