Джикия: «Будем с Промесом уважать друг друга и играть за ромбик»

Новичок «Спартака» Георгий Джикия рассказал о предстоящей адаптации в московском клубе.

«Мне без разницы как играть, в 3 или 2 центральных защитника. Как скажут, так и буду играть. Для меня ведь сейчас главная задача в „Спартаке“ - это закрепиться в основном составе команды.

Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в „Спартаке“? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик.

Самый сильный центральный защитник в РФПЛ? На данный момент я считаю, что это Чорлука».