Конте получил травму на тренировке «Челси»
Сегодня, 19:53 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Челси» Антонио Конте переусердствовал во время тренировки команды. В одном из эпизодов наставник получил травму ноги. Специалисту пришлось продолжать занятия без активных действий, но ближайший матч со «Сток Сити» он пропускать не будет.
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