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Конте получил травму на тренировке «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Конте Антонио
Сегодня, 19:53 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте переусердствовал во время тренировки команды. В одном из эпизодов наставник получил травму ноги. Специалисту пришлось продолжать занятия без активных действий, но ближайший матч со «Сток Сити» он пропускать не будет.

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