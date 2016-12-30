«Валенсия» подтвердила отставку Пранделли
Сегодня, 20:46 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Сергей Иванов
«Валенсия» на своем официальном сайте подтвердила уход Чезаре Пранделли с поста главного тренера. Место наставника команды займет Воро Гонсалес, который уже временно исполнял эту роль. Пранделли отработал у руля «Валенсии» три месяца.
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