Тренерский штаб Врбы покинул «Анжи»
Сегодня, 20:48 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Сергей Иванов
«Анжи» официально объявил об отставке главного тренера команды Павла Врбы. Решение о прекращении сотрудничества стороны приняли по обоюдному согласию. Также тренерский штаб «Анжи» покинули три помощника Врбы. В ближайшее время клуб назовет имя нового наставника.
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