Тренерский штаб Врбы покинул «Анжи»

«Анжи» официально объявил об отставке главного тренера команды Павла Врбы. Решение о прекращении сотрудничества стороны приняли по обоюдному согласию. Также тренерский штаб «Анжи» покинули три помощника Врбы. В ближайшее время клуб назовет имя нового наставника.