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Анохин: «Надеюсь, „Спартак“ станет чемпионом, а сборная поднимется со дна»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Россия, Анохин Сергей
Сегодня, 20:54 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов

Новый вице-президент РФС Сергей Анохин поделился ожиданиями от 2017 года.

«Я надеюсь, что в этом году „Спартак“ станет чемпионом. Много болельщиков в Москве и России ждут этого. Хотя у красно-белых будет серьезный соперник в лице „Зенита“. Но я очень надеюсь, что „Спартаку“ повезет и он сможет добыть золотые медали. Тем более, что академия у „Спартака“ на данный момент лучшая в стране, которая выпускает много хороших футболистов.

Также хочу выразить надежду, что в будущем году наша сборная поднимется со дна рейтинга ФИФА и начнет свое восхождение вверх. Ведь у нас впереди главное событие 2017 года — Кубок конфедераций. Надеюсь, там наша команда сможет порадовать своих болельщиков».

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