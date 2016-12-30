Мертенс признан лучшим игроком Бельгии в 2016 году

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, который близок к продлению контракта с клубом, признан лучшим игроком 2016 года в Бельгии. Такое решение приняли болельщики бельгийской сборной. Он опередил хавбека «Челси» Эдена Азара и полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Отметим, что игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не попал в финальную восьмерку.