Мертенс признан лучшим игроком Бельгии в 2016 году
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Наполи, Бельгия, Азар Эден, Де Брюйне Кевин, Мертенс Дрис, Наингголан Раджа
Сегодня, 20:57 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, который близок к продлению контракта с клубом, признан лучшим игроком 2016 года в Бельгии. Такое решение приняли болельщики бельгийской сборной. Он опередил хавбека «Челси» Эдена Азара и полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Отметим, что игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не попал в финальную восьмерку.
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