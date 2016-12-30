Моуриньо: «Я не хочу отпускать игроков»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Марсьяль Антони, Моуриньо Жозе , Шнейдерлин Морган
Сегодня, 21:48 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что клуб не собирается отпускать в январе Моргана Шнейдерлена и Антони Марсьяля.
«Я не хочу продавать игроков. Клуб и акционеры меня полностью поддерживают. Но, как я уже говорил, если игрок не имеет достаточно практики и хочет уйти, то мы не можем его удерживать. И если предложение по нему устроит МЮ, конечно. Но единственный игрок, которого я отпускаю на правах аренды, это Сэм Джонстон. Он не играл ни минуты, ему нужна практика».
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