Моуриньо: «Я не хочу отпускать игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что клуб не собирается отпускать в январе Моргана Шнейдерлена и Антони Марсьяля.

«Я не хочу продавать игроков. Клуб и акционеры меня полностью поддерживают. Но, как я уже говорил, если игрок не имеет достаточно практики и хочет уйти, то мы не можем его удерживать. И если предложение по нему устроит МЮ, конечно. Но единственный игрок, которого я отпускаю на правах аренды, это Сэм Джонстон. Он не играл ни минуты, ему нужна практика».