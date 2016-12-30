«Халл Сити» - «Эвертон»: стартовые составы
Сегодня, 22:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Халл Сити» и «Эвертона» на матч 19-го тура чемпионата Англии.
«Халл Сити»: Маршалл, Доусон, Дэвис, Магуайр, Робертсон, Эль Мохамади, Снодграсс, Мейлер, Ливермор, Мбокани, Диоманде.
Запас: Якупович, Хаддлстоун, Клукас, Мэлони, Вейр, Хенриксен, Мэйсон.
«Эвертон»: Роблес, Ягелка, Бэйнс, Коулмен, Уильямс, Бэрри, Гуйе, Баркли, Миральяс, Лукаку, Валенсия.
Запас: Хьюэлт, Леннон, Клеверли, Мори, Дэвис, Калверт-Левин, Холгэйт.
В последнем матче «Эвертон» обыграл «Лестер».
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Tott_Hot
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