Почеттино: «У нас будет хороший шанс сократить отставание от „Челси“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подчеркнул, что его команда по-прежнему рассчитывает на чемпионство.

«Впереди еще долгий путь. Всем будет сложно. У „Челси“ большое преимущество над преследователями. Но я не думаю, что сейчас это имеет решающее значение. Нам нудно верить. Мы боремся, чтобы сократить это отставание. Есть хороший шанс в очном матче 4 января. Но до этого у нас матч с „Уотфордом“. Будем последовательны».