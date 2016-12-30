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Почеттино: «У нас будет хороший шанс сократить отставание от „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Челси, Почеттино Маурисио
Сегодня, 22:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подчеркнул, что его команда по-прежнему рассчитывает на чемпионство.

«Впереди еще долгий путь. Всем будет сложно. У „Челси“ большое преимущество над преследователями. Но я не думаю, что сейчас это имеет решающее значение. Нам нудно верить. Мы боремся, чтобы сократить это отставание. Есть хороший шанс в очном матче 4 января. Но до этого у нас матч с „Уотфордом“. Будем последовательны».

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