Широков: «Склоняюсь к тому, что „Спартак“ станет чемпионом»
Сегодня, 22:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал шансы «Спартака» на чемпионство.
«Я склоняюсь к тому, что „Спартак“ выиграет чемпионат. Он займет либо первое место, либо второе. Не 50 на 50, а чуть больше шансов отдаю спартаковцам в борьбе за золото. У команды достаточный отрыв, чтобы выиграть первенство.
Главным испытанием станет первая же игра в новом году с „Краснодаром“».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Все покажет весна! Каррера еще не готовил команду к сезону,
пока что на багаже Аленичева играли.
ЦСКА и 11 очков отыгрывал у Зенита и выигрывал Чемпионат!!!
Зенит сейчас отстает от первого места на 5 очков, а ЦСКА на 8-мь,
отрыв есть, но просто так никто стать спартаку чемпионом не даст!
Думаю, вся борьба развернётся именно весной, шансы есть у 3-4 команд точно.
Удачи Спартаку!)
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/953061.shtml
-----------------------------------------------------------------------------------
Интересно почему, по мне так матч с Зенитом будет куда важнее.
За 6 очков