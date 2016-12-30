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Широков: «Склоняюсь к тому, что „Спартак“ станет чемпионом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Широков Роман
Сегодня, 22:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал шансы «Спартака» на чемпионство.

«Я склоняюсь к тому, что „Спартак“ выиграет чемпионат. Он займет либо первое место, либо второе. Не 50 на 50, а чуть больше шансов отдаю спартаковцам в борьбе за золото. У команды достаточный отрыв, чтобы выиграть первенство.

Главным испытанием станет первая же игра в новом году с „Краснодаром“».

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