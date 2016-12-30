Карпин: «После смены тренера у „Спартака“ ничего, кроме эмоций, я не увидел»
Сегодня, 22:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение о шансах команды на чемпионство под руководством Массимо Карреры.
«Понятно, как хочет играть Луческу. Получается хуже или лучше — вопрос другой, но он пытается. И как играет „Ростов“ — это тоже понятно. А что будет со „Спартаком“ в каждой следующей игре? Что там поменял Каррера в плане тактики, с удовольствием сам послушаю. Я конкретно про тактику, а не про эмоции. „Мы все вместе“, „Мы команда“ — это все хорошо, но ничего нового, кроме новых эмоций, я не увидел у „Спартака“ после смены тренера. Думаю, „Спартак“ может стать чемпионом в этом сезоне. Все предпосылки для этого есть. Сколько процентов дам? 50 на 50. Но то, что может стать чемпионом, — это да».
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Промес,Зобнин,Глушаков еще только начинают отбор в центре,еще не отобрали,а Зе Луиш и Комбаров уже открываются по позициям.В это же время Кутепов страхует позицию Комбарова,а Фернандо позицию самого Кутепова,чтобы провала не было.Вот это называется-ТАКТИКА,это видно невооруженным глазом,главное присмотреться.И в такой,грамотный футбол при Валере Спартак никогда не играл.Поэтому и бомбит у эксперта Тина-ТВ.
Вот только стоит Каррере не выиграть у Краснодара,
я посмотрю что ты запоёшь...и все запоют
Да! Ты случайно не помнишь, какому тренеру пели стадионы?
Не тронь Карпина, просто наблюдай, как развиваются события
Так, что рано загадывать о чемпионстве!!!
ведь круче него только Эмери был. Карреру пока рано сравнивать с бывшими тренерами Спартака. Но, блин, как же хочется, чтоб Массимо превзошел Унаи во главе красно-белых!..
А про стиль и манеры после работы Боаша в Зените вообще лучше не вспоминать. Вот уж у кого не было вообще никакого стиля.
Захочешь узнать человека-дай ему зфир!!!!
Если за 15 игр у команды не вырисовывается стиль и манера игры - значит их просто нет....
Команда не переигрывает соперников тактически..........
7 скромных побед со счётом 1:0......надежда на шальной удар Глушакова в добавленное время......наврятли это всё от какого то тактического преимущества......
Фарт - прописался в команде.......а вот как далеко на нём можно зайти - посмотрим месяца через 4.........
Удачи.
пока что на багаже Аленичева играли.
И кроме эмоций действительно ничего не было.
Однако " сурьёзно " сказал бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин
После вашего руководства еле очухолся от климакса.
Сейчас фк " СПАРТАК " на ходу и хоть соперник " ЦСКА "
Желаю стать призёром в чемпионате России.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/953062.shtml
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При Карпине футболисты вообще между собой дрались (прим. матч с Тереком);
А если говорить о тактике, то я заметил, что защитники Спартака начали пасоваться между собой вдоль своей штрафной, для того, чтобы выманивать не только нападающих, но и полузащитников своего соперника, что приводит к возможности быстрой атаки. Разве это не тактика, Валерий Георгиевич?