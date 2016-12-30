Карпин: «После смены тренера у „Спартака“ ничего, кроме эмоций, я не увидел»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение о шансах команды на чемпионство под руководством Массимо Карреры.

«Понятно, как хочет играть Луческу. Получается хуже или лучше — вопрос другой, но он пытается. И как играет „Ростов“ — это тоже понятно. А что будет со „Спартаком“ в каждой следующей игре? Что там поменял Каррера в плане тактики, с удовольствием сам послушаю. Я конкретно про тактику, а не про эмоции. „Мы все вместе“, „Мы команда“ — это все хорошо, но ничего нового, кроме новых эмоций, я не увидел у „Спартака“ после смены тренера. Думаю, „Спартак“ может стать чемпионом в этом сезоне. Все предпосылки для этого есть. Сколько процентов дам? 50 на 50. Но то, что может стать чемпионом, — это да».