Глушаков: «Каррера не напоминает нам о том, сколько „Спартак“ не побеждал»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, как на него повлиял приход Массимо Карреры на пост главного тренера.

«На меня лично приход Карреры никак не повлиял. Это просто стечение обстоятельств, что я был в нужном месте и в нужное время, попадал по воротам, забивал голы. На этом месте мог быть любой другой футболист, также забить решающий гол. И неважно, кто забивал, главное — это чтобы команда выигрывала. В концовках мы выручали и оборону, и вратаря, много пластались. В матче с „Рубином“ могли пропустить даже от Сереги Рыжикова, но, к счастью, он не попал, то есть попал, но в Артема Реброва.

Все знают, когда в последний раз „Спартак“ выигрывал чемпионат. Шумиху создают журналисты, иногда это в прессе читают футболисты, но в команде особо не обсуждаем. Живем настоящим временем, а старые результаты, заслуги ветеранов мы знаем, но никто об этом не говорит. Каррера не напоминает нам о том, сколько „Спартак“ не побеждал. На „Спартак“ всегда давят. Если бы не мы, то не о ком было бы писать в России — такое складывается ощущение. Так что привыкли к этому».