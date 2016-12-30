Глушаков: «Каррера не напоминает нам о том, сколько „Спартак“ не побеждал»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, как на него повлиял приход Массимо Карреры на пост главного тренера.
«На меня лично приход Карреры никак не повлиял. Это просто стечение обстоятельств, что я был в нужном месте и в нужное время, попадал по воротам, забивал голы. На этом месте мог быть любой другой футболист, также забить решающий гол. И неважно, кто забивал, главное — это чтобы команда выигрывала. В концовках мы выручали и оборону, и вратаря, много пластались. В матче с „Рубином“ могли пропустить даже от Сереги Рыжикова, но, к счастью, он не попал, то есть попал, но в Артема Реброва.
Все знают, когда в последний раз „Спартак“ выигрывал чемпионат. Шумиху создают журналисты, иногда это в прессе читают футболисты, но в команде особо не обсуждаем. Живем настоящим временем, а старые результаты, заслуги ветеранов мы знаем, но никто об этом не говорит. Каррера не напоминает нам о том, сколько „Спартак“ не побеждал. На „Спартак“ всегда давят. Если бы не мы, то не о ком было бы писать в России — такое складывается ощущение. Так что привыкли к этому».
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Случайно не он будет завтра Новогоднее поздравление по ТВ в полночь озвучивать.????
Даже страшно представить "оглушаковывание" всего эфира если этот чел и вправду чего нибудь выиграет.......
Пропали тогда "Спокойной ночи,малыши" и "Пока все дома".......никому от него не скрыться.
Стыдно наверно, вот и не напоминает.
Последний раз в 2001 году бугага!
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/953063.shtml
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Не соглашусь с Денисом - Один раз случайность, два - совпадение, а три - закономерность.
Денис закономерно забивает важные голы, которые оказываются в итоге решающими. Причем забивает командам, которым забить крайне непросто - Амкару, Ростову, ЦСКА и Рубину