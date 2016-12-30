«Валенсия»: «Отставка Пранделли удивила клуб»
Вчера, 23:57 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Сергей Иванов
«Валенсия» объяснила неожиданный уход в отставку главного тренера команды Чезаре Пранделли.
«Пранделли подал в отставку, удивив нас. Он сделал это в сложный момент, в котором оказался клуб. Тренер сказал, что не в состоянии улучшить результаты команды. Решение стало еще более неожиданным с учетом того, что скоро открывается трансферное окно, и мы планировали услиить команду. „Валенсия“ сохраняет уверенность в своих игроках и в том, что мы добьемся наилучших результатов».
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