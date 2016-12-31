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«Халл» и «Эвертон» поделили очки

Матч: Халл СитиХалл Сити2 : 2ЭвертонЭвертон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Халл Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» - 2:2.

Халл, стадион «КСОМ»

«Халл Сити» - «Эвертон» - 2:2 (1:1)
Голы: Доусон 6, Снодграсс 65 – Маршалл 45+1 (автогол), Баркли 84.

«Халл Сити»: Маршалл, Доусон, К. Дэйвис, Робертсон, Магуайр, Мейлер (Клукас 56), Снодграсс, Эль Мохамади, Ливермор, Мбокани, Диоманде (Хаддлстоун 86).
Главный тренер: Майк Фелан.

«Эвертон»: Хоэль Роблес, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Коулман, Миральяс (Мори 87), Бэрри (Т. Дэйвис 66), Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Калверт-Левин 74).
Главный тренер: Рональд Куман.

Предупреждения: Ягелка 60, Эль Мохамади 62, Т. Дэйвис 75, Магуайр 83.

Судья: Мосс (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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