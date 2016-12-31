«Бэйцзин Гоань» хочет купить Йоветича, которым интересовался «Спартак»

Клуб из китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» включился в борьбу за нападающего миланского «Интера» Стевана Йоветича.

Ранее сообщалось, что 27-летним черногорским форвардом активно интересуется московский «Спартак», но после того, как состав красно-белых пополнил нападающий Луис Адриано, шансы на то, что Йоветич усилит московский клуб, заметно снизились.

В «Интере» Йоветич является игроком запаса. В нынешнем сезоне Серии A он появлялся на поле всего в 5 матчах своей команды, каждый раз выходя на замену.