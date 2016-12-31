«Бэйцзин Гоань» хочет купить Йоветича, которым интересовался «Спартак»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Бэйцзин Гоань, Интер, Йоветич Стеван
Сегодня, 01:07 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Клуб из китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» включился в борьбу за нападающего миланского «Интера» Стевана Йоветича.
Ранее сообщалось, что 27-летним черногорским форвардом активно интересуется московский «Спартак», но после того, как состав красно-белых пополнил нападающий Луис Адриано, шансы на то, что Йоветич усилит московский клуб, заметно снизились.
В «Интере» Йоветич является игроком запаса. В нынешнем сезоне Серии A он появлялся на поле всего в 5 матчах своей команды, каждый раз выходя на замену.
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