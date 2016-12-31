Карпин: «К Эменике нужен тренерский подход»

Экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение в «Спартак» форварда Эммануэля Эменике:

«Кроме Зе Луиша, в „Спартаке“ нет ярко выраженного нападающего по позиции. На одном Зе Луише можно и не доехать. Эменике знаком со страной и клубом, это плюс. Он уже все показал в России — скорость, мощь, он забивной нападающий. Есть только один вопрос по нему — как и ко всем африканским футболистам, к нему нужен тренерский подход».

Напомним, что 29-летний нигерийский форвард выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, когда командой руководил Валерий Карпин.

Также сообщалось об интересе к Эменике со стороны московского «Локомотива».