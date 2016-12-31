Игрок «Лас-Пальмаса» в шутку объявил о переходе в «Шанхай СИПГ», обработав фото Халка
Сегодня, 02:31 | Источник: Soccer.Ru | Фото: Инстаграм Роке Меса | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса подшутил над своими подписчиками в Instagram, объявив о переходе в «Шанхай СИПГ».
Написав прощальную речь болельщикам испанского клуба, Меса снабдил пост фотографиями, где заменил лицо нападающего Халка своим.
Напомним, что Халк перешел из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» летом 2016 года.
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