Игрок «Лас-Пальмаса» в шутку объявил о переходе в «Шанхай СИПГ», обработав фото Халка

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса подшутил над своими подписчиками в Instagram, объявив о переходе в «Шанхай СИПГ».

Написав прощальную речь болельщикам испанского клуба, Меса снабдил пост фотографиями, где заменил лицо нападающего Халка своим.

Напомним, что Халк перешел из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» летом 2016 года.