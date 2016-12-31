Рейтинг@Mail.ru

Бартез: «Зидан говорит правду, даже если она неприятна»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Зидан Зинедин, Бартез Фабьен
Сегодня, 02:55 | Источник: FIFA.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-вратарь сборной Франции Фабьен Бартез похвалил бывшего партнера по национальной команде Зинедина Зидана, возглавляющего мадридский «Реал»:

«Зидан знает футбол, он всегда был лидером, знал, как решить исход в важнейших матчах. И дело не только в удаче, для успеха нужно найти возможности и затем использовать их.

Зидан - выдающийся игрок и хороший человек. Он всегда говорит правду, даже если она неприятная. Это важно, чтобы сохранить у игроков уверенность и объединить их, в этом его успех».

Ранее, бывший наставник сборной Испании Висенте Дель Боске отметил, что работа Зидана в «Реале» недооценена.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:49 Де Хеа: «Моуриньо хочет выиграть каждый матч и каждый трофей» 12
22:53 Почеттино: «У нас будет хороший шанс сократить отставание от „Челси“» 8
21:50 Конте: «Куртуа остаётся в „Челси“, остальное - спекуляции» 4
21:48 Моуриньо: «Я не хочу отпускать игроков» 3
16:39 Венгер: «„Челси“ - суперфаворит в этом сезоне» 19
15:55 Ибрагимович: «В первый месяц в МЮ на Погба давил его ценник» 12
15:30 Венгер: «Это неправда, что я заблокировал трансфер Дебюши в МЮ» 8
14:44 Ибрагимович: «Месси - единственный в своем роде» 38
07:35 Мендеш: «Хамесу нечего доказывать в „Реале“, он игрок высшего класса» 9
03:46 Жилберто Силва: «Неймар через пару лет станет лучшим в мире игроком» 6
все материалы по этой теме
Турниры