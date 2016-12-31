Бартез: «Зидан говорит правду, даже если она неприятна»

Экс-вратарь сборной Франции Фабьен Бартез похвалил бывшего партнера по национальной команде Зинедина Зидана, возглавляющего мадридский «Реал»:

«Зидан знает футбол, он всегда был лидером, знал, как решить исход в важнейших матчах. И дело не только в удаче, для успеха нужно найти возможности и затем использовать их.

Зидан - выдающийся игрок и хороший человек. Он всегда говорит правду, даже если она неприятная. Это важно, чтобы сохранить у игроков уверенность и объединить их, в этом его успех».

Ранее, бывший наставник сборной Испании Висенте Дель Боске отметил, что работа Зидана в «Реале» недооценена.