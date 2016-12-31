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Витсель принял решение перейти в Китай

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Зенит, Шанхай СИПГ, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Сегодня, 03:15 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, по всей видимости, продолжит карьеру в клубе из китайской Суперлиги.

По информации источника, 27-летний бельгиец дал согласие на переход в один из китайских клубов – «Шанхай СИПГ» или «Тяньцзинь Сунцзян».

Напомним, ранее стало известно, что в Китае футболисту предлагают 4.5-летний контракт с зарплатой 18 млн евро в год. «Зенит» за трансфер игрока может получить 20 млн евро – на 14 млн больше, чем предлагает за Витселя «Ювентус».

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