Витсель принял решение перейти в Китай

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, по всей видимости, продолжит карьеру в клубе из китайской Суперлиги.

По информации источника, 27-летний бельгиец дал согласие на переход в один из китайских клубов – «Шанхай СИПГ» или «Тяньцзинь Сунцзян».

Напомним, ранее стало известно, что в Китае футболисту предлагают 4.5-летний контракт с зарплатой 18 млн евро в год. «Зенит» за трансфер игрока может получить 20 млн евро – на 14 млн больше, чем предлагает за Витселя «Ювентус».