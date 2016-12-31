Витсель принял решение перейти в Китай
Сегодня, 03:15 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, по всей видимости, продолжит карьеру в клубе из китайской Суперлиги.
По информации источника, 27-летний бельгиец дал согласие на переход в один из китайских клубов – «Шанхай СИПГ» или «Тяньцзинь Сунцзян».
Напомним, ранее стало известно, что в Китае футболисту предлагают 4.5-летний контракт с зарплатой 18 млн евро в год. «Зенит» за трансфер игрока может получить 20 млн евро – на 14 млн больше, чем предлагает за Витселя «Ювентус».
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Или войдите через
тупо выиграть ЧР????
СМЕШНО!!!
И платить деревянным дзюбам,кокошкам и так далее по 3-4,5 мультов ты считаешь это нормально??
p.s. ну и 250 лямов сбитого летчика, это тоже великое тарасовское достижение!))
Насчёт стадиона согласен,ну а ненависть она странная к Зениту,я вот вообще не испытываю не к какой команде ненависти,ибо это не нормально,можно ненавидеть человека,но вот так - это как то странно)
Народное бабло спускают,налево да направо,а ТОЛКУ НЕТ ВАЩЕ!
И спорт зал за 50 лярд почти что построили зачем?????????
С нашим пуделеводом всё понятно. Вот бы Коку лямчиков за 15-20
в Китай....вот это трансфер века был бы ))))
:-)
В БОМЖАТНИК пришел ради бабла,загубив карьеру
и уйдет в китай,так и не поиграв в НОРМАЛЬНОМ клубе))
УВЫ)))) Даже жаль вентиля!!!