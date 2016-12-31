Моуриньо: «Травма Ибрагимовича была бы катастрофой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо убежден, что, в случае травмы форварда МЮ Златана Ибрагимовича, команде придется тяжело:

«Насколько плохой новостью была бы новость о травме Ибрагимовича? Это было бы катастрофой. Очевидно, что это была бы катастрофа, но это футбол».

Напомним, недавно шведский форвард заявил, что у нападающего «Реала» Криштиану Роналду нет природного таланта.