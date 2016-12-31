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Моуриньо: «Травма Ибрагимовича была бы катастрофой»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Сегодня, 03:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо убежден, что, в случае травмы форварда МЮ Златана Ибрагимовича, команде придется тяжело:

«Насколько плохой новостью была бы новость о травме Ибрагимовича? Это было бы катастрофой. Очевидно, что это была бы катастрофа, но это футбол».

Напомним, недавно шведский форвард заявил, что у нападающего «Реала» Криштиану Роналду нет природного таланта.

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