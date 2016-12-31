Конте: «300 млн за Роналду? Это неправильно, не хочу верить в такие суммы»
Сегодня, 04:18 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что один из китайских клубов готов выложить 300 млн евро за трансфер нападающего «Реала» Криштиану Роналду:
«Я думаю, это невероятная история. Мы говорим об очень большом количестве денег. Я не хочу в это верить. Не хочу в это верить, потому что я считаю, что речь идет о сумме денег, которая не является правильной. Я видел последний контракт Карлоса Тевеса. Такие виды предложений невероятны, и футболистам очень трудно сказать „нет“».
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