Конте: «300 млн за Роналду? Это неправильно, не хочу верить в такие суммы»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что один из китайских клубов готов выложить 300 млн евро за трансфер нападающего «Реала» Криштиану Роналду:

«Я думаю, это невероятная история. Мы говорим об очень большом количестве денег. Я не хочу в это верить. Не хочу в это верить, потому что я считаю, что речь идет о сумме денег, которая не является правильной. Я видел последний контракт Карлоса Тевеса. Такие виды предложений невероятны, и футболистам очень трудно сказать „нет“».