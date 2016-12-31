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Конте: «300 млн за Роналду? Это неправильно, не хочу верить в такие суммы»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Конте Антонио , Роналду Криштиану
Сегодня, 04:18 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что один из китайских клубов готов выложить 300 млн евро за трансфер нападающего «Реала» Криштиану Роналду:

«Я думаю, это невероятная история. Мы говорим об очень большом количестве денег. Я не хочу в это верить. Не хочу в это верить, потому что я считаю, что речь идет о сумме денег, которая не является правильной. Я видел последний контракт Карлоса Тевеса. Такие виды предложений невероятны, и футболистам очень трудно сказать „нет“».

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