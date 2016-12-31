Аквилани на правах аренды будет играть за «Сассуоло»

Полузащитник «Пескары» Альберто Аквилани сезон 2016/17 будет доигрывать в составе «Сассуоло».

В текущем сезоне итальянского чемпионата Аквилани провел 9 матчей и забил один гол.

Напомним, что 32-летний хавбек сам хотел разорвать свой контракт с «Пескарой».