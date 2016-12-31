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Аквилани на правах аренды будет играть за «Сассуоло»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Пескара, Сассуоло, Аквилани Альберто
Сегодня, 04:56 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Пескары» Альберто Аквилани сезон 2016/17 будет доигрывать в составе «Сассуоло».

В текущем сезоне итальянского чемпионата Аквилани провел 9 матчей и забил один гол.

Напомним, что 32-летний хавбек сам хотел разорвать свой контракт с «Пескарой».

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