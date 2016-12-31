Венгер: «Пока что этот сезон АПЛ разочаровывает по всем статьям»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в текущем сезоне АПЛ пока не было зрелищных матчей:

«Мы находимся в середине сезона в чемпионате, где работают лучшие тренеры и играют лучшие клубы. Пока что этот чемпионат разочаровывает по всем статьям. Каждый сезон в АПЛ запоминается хотя бы двумя-тремя невероятно зрелищными играми, однако в нынешнем сезоне таких ещё не было. Думаю, что эти матчи еще впереди. Клубы АПЛ просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии вращаются очень большие деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьёзным давлением. Все клубы в АПЛ сейчас — очень высокого уровня».

Венгер также признался, что считает «Челси» главным фаворитом АПЛ.