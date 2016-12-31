Рейтинг@Mail.ru

Венгер: «Пока что этот сезон АПЛ разочаровывает по всем статьям»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 05:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в текущем сезоне АПЛ пока не было зрелищных матчей:

«Мы находимся в середине сезона в чемпионате, где работают лучшие тренеры и играют лучшие клубы. Пока что этот чемпионат разочаровывает по всем статьям. Каждый сезон в АПЛ запоминается хотя бы двумя-тремя невероятно зрелищными играми, однако в нынешнем сезоне таких ещё не было. Думаю, что эти матчи еще впереди. Клубы АПЛ просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии вращаются очень большие деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьёзным давлением. Все клубы в АПЛ сейчас — очень высокого уровня».

Венгер также признался, что считает «Челси» главным фаворитом АПЛ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
05:38 Моуриньо: «В отличие от Ибрагимовича, Месси и Роналду пробивают много пенальти» 0
03:56 Моуриньо: «Травма Ибрагимовича была бы катастрофой» 0
Вчера
23:57 «Валенсия»: «Отставка Пранделли удивила клуб» 6
21:59 Дель Боске: «Многие пренебрегают работой Зидана» 10
19:53 Конте получил травму на тренировке «Челси» 11
19:02 Пранделли покидает «Валенсию» 7
07:52 Раньери: «„Ливерпуль“ может взять титул и без Шмейхеля, он не продается» 6
04:58 Клопп похвалил Гвардиолу за то, что тот решился тренировать «Манчестер Сити» 18
04:37 Билич: «У „Вест Хэма“ нет шансов заполучить Рэшфорда» 3
29 декабря 2016
Александр Чистяков
На смену легенде. Возможные преемники Венгера
​Арсен Венгер однажды подчеркнул, что не будет выбирать себе преемника в «Арсенале», как это сделал сэр Алекс в МЮ, но очередь за спиной французского наставника растет.
Комментариев: 36
все материалы по этой теме
Турниры