Хендерсон: «Клопп знает когда нужно дать расслабиться, а где необходим пинок под зад»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон очень положительно отозвался о главном тренере своей команды Юргене Клоппе:

«Он великолепный тренер, выдающаяся личность. У нас царит очень хорошая атмосфера. Клопп отлично знает, когда нужно дать расслабитсья, а когда нам необходим пинок под зад.

Даже после хорошей игры он всегда обращает наше внимание на вещи, которые мы могли бы сделать лучше, чтобы двигаться вперед, быть успешными и пытаться выигрывать трофеи. Это конечная цель. Это то, чего мы хотим».