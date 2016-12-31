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Хендерсон: «Клопп знает когда нужно дать расслабиться, а где необходим пинок под зад»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Хендерсон Джордан
Сегодня, 06:35 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон очень положительно отозвался о главном тренере своей команды Юргене Клоппе:

«Он великолепный тренер, выдающаяся личность. У нас царит очень хорошая атмосфера. Клопп отлично знает, когда нужно дать расслабитсья, а когда нам необходим пинок под зад.

Даже после хорошей игры он всегда обращает наше внимание на вещи, которые мы могли бы сделать лучше, чтобы двигаться вперед, быть успешными и пытаться выигрывать трофеи. Это конечная цель. Это то, чего мы хотим».

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