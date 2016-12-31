Моуриньо: «Депай не играет потому, что хочет уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прояснил ситуацию с полузащитником клуба Мемфисом Депаем:

«Он не играл в прошлом сезоне. Не было такого, что в прошлом сезоне он играл феноменально, а в этом не играет вообще. Это не та ситуация. Я должен сказать, что в последние пару месяцев мои решения в отношении Мемфиса были сделаны под влиянием чувств и информации о том, что он хотел бы покинуть клуб в январе, и потому, что у нас имелось реальное предложение, которое мы могли бы принять.

Если я знаю, или у меня есть чувство, что игрок хочет уйти – если я должен дать шанс развиваться другим футболистам – тогда я иду к Лингарду, Мхитаряну, Марсьялю, то есть к игрокам, в которых я на сто процентов уверен, что они останутся с нами».