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Видаль: «Думаю, 2017 год будет годом „Баварии“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Видаль Артуро
Сегодня, 07:17 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль рассчитывает на то, что в новом году его команда должна победить во всех турнирах, в которых участвует:

«Эта команда должна выигрывать все. Именно поэтому в ней собраны такие игроки. Думаю, что 2017 год будет нашим годом. У нас очень хороший тренерский штаб и великолепные игроки, которые хотят выигрывать титулы. Поэтому мы постараемся выиграть все».

Напомним, что за 29-летнего хавбека «Баварии» «Челси» собирается заплатить 50 млн евро.

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