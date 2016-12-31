Мане: «„Ливерпуль“ не думает о „Челси“ или о ком-то еще»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» рассказал о настрое в команде:

«Мы не думаем о „Челси“ или еще ком-либо. Мы думаем только о своей собственной игре и вещах, которые мы хотим достичь. Все еще рано говорить о том, что случится в мае, но одна из наших целей – пройти как можно дальше».

Напомним, что на Кубок африканский наций поедет Мане, а сопровождать его будет один из физиотерапевтов.