Мане: «„Ливерпуль“ не думает о „Челси“ или о ком-то еще»
Начало матча: Сегодня, 20:30
Сегодня, 07:37 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» рассказал о настрое в команде:
«Мы не думаем о „Челси“ или еще ком-либо. Мы думаем только о своей собственной игре и вещах, которые мы хотим достичь. Все еще рано говорить о том, что случится в мае, но одна из наших целей – пройти как можно дальше».
Напомним, что на Кубок африканский наций поедет Мане, а сопровождать его будет один из физиотерапевтов.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Хави заявил, что сборная Каталонии входила бы в число 10-15 сильнейших команд планеты. «Соккер.ру» проводит тест, разделяя сборную Испании на каталонцев и остальных.
10:02 Мустафи вернулся в строй 9
02:46 Видео Щесны: «Мне все еще обидно за гол Игуаина» 6
29 декабря 2016
Или войдите через
а если серьезно, гандикап небольшой, отыгрываемый.