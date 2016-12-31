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Мане: «„Ливерпуль“ не думает о „Челси“ или о ком-то еще»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: Сегодня, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Мане Садьо
Сегодня, 07:37 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» рассказал о настрое в команде:

«Мы не думаем о „Челси“ или еще ком-либо. Мы думаем только о своей собственной игре и вещах, которые мы хотим достичь. Все еще рано говорить о том, что случится в мае, но одна из наших целей – пройти как можно дальше».

Напомним, что на Кубок африканский наций поедет Мане, а сопровождать его будет один из физиотерапевтов.

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