«Тоттенхэм» согласовал контракт с Nike
Сегодня, 07:58 | Источник: Espn.com | Редакция: Павел Молочный
«Тоттенхэм Хотспур» сменит технического спонсора. На протяжении пяти сезонов им была компания Under Armour. Теперь же, со следующего сезона спонсором «шпор» станет Nike.
Сообщается, что контракт будет приносить «Тоттенхэму» около 30 миллионов фунтов в год.
Напомним, что в начале осени Nike предложил мадридскому «Реалу» контракт на 120 млн евро в год.
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Положа руку на сердце хочу сказать, что то что делают Under Armour (конкретно для футбола), мне очень нравится. Сравнительно новая компания на рынке, но очень агрессивная.
Лет 15-20 назад Найк делали отвратительную футбольную форму (чего не скажешь о американских видах спорта) и примером тому Манчестер Юнайтед периода Нистелроя, посмотрим щас что они нам сварганят.