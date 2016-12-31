«Тоттенхэм» согласовал контракт с Nike

«Тоттенхэм Хотспур» сменит технического спонсора. На протяжении пяти сезонов им была компания Under Armour. Теперь же, со следующего сезона спонсором «шпор» станет Nike.

Сообщается, что контракт будет приносить «Тоттенхэму» около 30 миллионов фунтов в год.

Напомним, что в начале осени Nike предложил мадридскому «Реалу» контракт на 120 млн евро в год.