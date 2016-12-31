Кечинов: «Раздражает, что сегодня футболисты получают огромные деньги»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов уверен, что нынешнее поколение футболистов в большинстве своем незаслуженно получает свои деньги.

«Особенно раздражает, что футболисты получают огромные деньги, которые чаще всего не соответствуют их достижениям. Молодые ребята, которые еще ничего не выиграли, получают миллионы. Конечно, футбол в этом случае у них уходит на второй план, и появляются новые интересы. Футболистов избаловали, и деньги эти они не зарабатывают, а именно получают.

Возможно, некий потолок зарплат помог бы исправить ситуацию. Если бы, скажем, были некоторые ограничения, но при этом существовали серьезные бонусы за различные победы и достижения. Это давало бы футболистам дополнительную мотивацию.

Да, в мое время, действительно, мы могли зарабатывать неплохие деньги — например, 10 тысяч долларов. Но это все равно были не заоблачные суммы, даже по тем временам. Сегодня же игроки могут получать по 200–300 тысяч евро в месяц. А потом мы удивляемся, почему случаются такие истории, как в Монако. Но мы же, получается, сами сделали так, чтобы молодые ребята не думали о футболе, а думали лишь о том, как бы заполучить контракт пожирнее. А потом уже можно и в футбол поиграть».