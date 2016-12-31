Симеоне: «Я не покину „Атлетико“»
Сегодня, 08:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заверил, что не уйдет из клуба по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что «Эль Чоло» покинет «матрасников» уже этим летом. В частности, специалиста сватали в «Интер».
«Нет, я не покину „Атлетико“», — сказал Симеоне.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Значит Симеоне дали карт-бланш на покупку "кого хочешь"....и Атлетико ещё несколько лет будет в пятёрке сильнейших клубов мира.
Удачи на новом стадионе !!!!!!