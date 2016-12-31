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Симеоне: «Я не покину „Атлетико“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Симеоне Диего
Сегодня, 08:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заверил, что не уйдет из клуба по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что «Эль Чоло» покинет «матрасников» уже этим летом. В частности, специалиста сватали в «Интер».

«Нет, я не покину „Атлетико“», — сказал Симеоне.

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