Симеоне: «Я не покину „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заверил, что не уйдет из клуба по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что «Эль Чоло» покинет «матрасников» уже этим летом. В частности, специалиста сватали в «Интер».

«Нет, я не покину „Атлетико“», — сказал Симеоне.