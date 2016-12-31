Уткин: «Новогодние ролики ЦСКА почти перечеркивают провал публичной политики»

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением об оригинальных предновогодних роликах московского ЦСКА.

«Новогодние ролики ЦСКА своей блистательностью почти перечеркивают провал публичной политики в последние полгода. Это камбэк!» — пишет Уткин в своем «твиттере».