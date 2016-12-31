Уткин: «Новогодние ролики ЦСКА почти перечеркивают провал публичной политики»
Сегодня, 09:03 | Источник: Твиттер Василия Уткина | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением об оригинальных предновогодних роликах московского ЦСКА.
«Новогодние ролики ЦСКА своей блистательностью почти перечеркивают провал публичной политики в последние полгода. Это камбэк!» — пишет Уткин в своем «твиттере».
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Акинфеев что хуже Лодыгина ???- нет не хуже...
Гончаренко хуже Слуцкого ??? - точно нет...
ЦСКА что,внизу таблицы??? - нет...
Кому то не понравился Чалов ???- отличный игрок....
Витинью слабей Траоре ??? - навятли...таких не бывает....
В том что Леннорыч слегка "прижался" из-за строительства новой арены - это прогнозируемо....
Можно иронизировать над возрастными игроками команды,над "рекордами" Игоря,над "щедростью" Гинера.....по доброму.......
Но списывать со счетов команду преждевременно......они всего на 3 очка отстают в таблице от будущего чемпиона....
Одинаково видят только слепые!!!
Сделать не можем, зато как спиваем. !