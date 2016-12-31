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Уткин: «Новогодние ролики ЦСКА почти перечеркивают провал публичной политики»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА
Сегодня, 09:03 | Источник: Твиттер Василия Уткина | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением об оригинальных предновогодних роликах московского ЦСКА.

«Новогодние ролики ЦСКА своей блистательностью почти перечеркивают провал публичной политики в последние полгода. Это камбэк!» — пишет Уткин в своем «твиттере».

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