Генич: «Считаю Гутцайта лучшим комментатором уходящего года»

Российский комментатор Константин Генич подвел итоги уходящего года, а также похвалил своего коллегу Романа Гутцайта.

«Для меня 2016 год получился чемпионским! Впервые довелось поработать на финале большого турнира сборных – Евро-2016. Прокомментировал чемпионский матч „Барселоны“, когда она поздней весной обыграла „Гранаду“, чемпионский матч ЦСКА, матч за Суперкубок Европы. Хороший год, полезный, я им удовлетворен.

Лучшим комментатором года считаю Романа Гутцайта. Он совершил не шаг, а настоящий прыжок вперед. Блестяще отработал финал Лиги чемпионов, здорово работает как в студии, так и в любой трансляции. У него нет провальных матчей, всегда высокий уровень. Руководство „Матч ТВ“ ему доверяет, и Рома это заслужил».