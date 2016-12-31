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Генич: «Считаю Гутцайта лучшим комментатором уходящего года»

Соккер.Ру // Россия: мнение
Сегодня, 09:19 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Константин Генич подвел итоги уходящего года, а также похвалил своего коллегу Романа Гутцайта.

«Для меня 2016 год получился чемпионским! Впервые довелось поработать на финале большого турнира сборных – Евро-2016. Прокомментировал чемпионский матч „Барселоны“, когда она поздней весной обыграла „Гранаду“, чемпионский матч ЦСКА, матч за Суперкубок Европы. Хороший год, полезный, я им удовлетворен.

Лучшим комментатором года считаю Романа Гутцайта. Он совершил не шаг, а настоящий прыжок вперед. Блестяще отработал финал Лиги чемпионов, здорово работает как в студии, так и в любой трансляции. У него нет провальных матчей, всегда высокий уровень. Руководство „Матч ТВ“ ему доверяет, и Рома это заслужил».

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