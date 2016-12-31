Икарди: «Надеюсь, 2017-й год не будет похож на 2016-й для „Интера“»
Сегодня, 09:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Интера» Мауро Икарди надеется, то наступающий год станет для «нерадзурри» успешнее уходящего:
«В 2016 году нам не хватало стабильности, и это то, что нам нужно в 2017 году.
Я всегда сохранял спокойствие, усердно тренировался и больше ни о чем не думал, даже если мое имя всплывало в газетах. С первого дня я говорю, что хочу побеждать в этой футболке. Мой контракт рассчитан еще на 5 лет, постараюсь добиться побед с клубом.
Надеюсь, 2017 не будет похож на 2016 для „Интера“. Нам нужно сделать выводы и сосредоточиться на каждой игре».
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