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Иньеста: «Наиболее логичным шагом будет продлить контракт с „Барселоной“ как можно скорее»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Иньеста Андрес
Сегодня, 09:56 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста дал понять, что ведет переговоры с руководством клуба о продлении сотрудничества:

«Мы разговаривали с руководством, но у меня еще полтора года по контракту. Чтобы все было спокойно, наиболее логичным шагом будет продлить контракт как можно скорее.

Между мной и клубом никогда не было проблем и разногласий. Мы обсуждаем все постепенно, но учитывая то, как все складывается на поле, я с оптимизмом смотрю в будущее».

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