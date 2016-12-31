Иньеста: «Наиболее логичным шагом будет продлить контракт с „Барселоной“ как можно скорее»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста дал понять, что ведет переговоры с руководством клуба о продлении сотрудничества:

«Мы разговаривали с руководством, но у меня еще полтора года по контракту. Чтобы все было спокойно, наиболее логичным шагом будет продлить контракт как можно скорее.

Между мной и клубом никогда не было проблем и разногласий. Мы обсуждаем все постепенно, но учитывая то, как все складывается на поле, я с оптимизмом смотрю в будущее».