Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 млн евро в год»

Экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске признался, что не горит желанием работать в Китае, хотя и имеет сверхвыгодное предложение:

«Я получал предложение из Китая в размере 15 млн евро в год. Однако деньги меня никогда не мотивировали. Самым счастливым периодом моей тренерской карьеры было время, проведенное в академии „Реала“, где я работал с прекрасными людьми, хотя в то время я зарабатывал лишь на самое необходимое».