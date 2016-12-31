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Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 млн евро в год»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Дель Боске Висенте
Сегодня, 10:24 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске признался, что не горит желанием работать в Китае, хотя и имеет сверхвыгодное предложение: 

«Я получал предложение из Китая в размере 15 млн евро в год. Однако деньги меня никогда не мотивировали. Самым счастливым периодом моей тренерской карьеры было время, проведенное в академии „Реала“, где я работал с прекрасными людьми, хотя в то время я зарабатывал лишь на самое необходимое».

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