Рейтинг@Mail.ru

Семеду: «МЮ? Можете расслабиться, я сосредоточен лишь на „Бенфике“»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: мнение, Бенфика, Ман Юнайтед, Семеду Нельсон
Сегодня, 10:50 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

23-летний защитник «Бенфики» Нельсон Семеду, которого СМИ сватают в «Манчестер Юнайтед», дал понять, что не собирается менять клубную прописку:

«„Манчестер Юнайтед“? Можете расслабиться. Я сосредоточен исключительно на „Бенфике“. Надеюсь провести здесь еще много лет».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:08 Гвардиола: «„Ливерпуль“ - претендент на победу в Премьер-Лиге» 9
10:24 Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 млн евро в год» 1
10:08 Уго Санчес: «Роналду станет неоспоримым номером один в истории „Реала“» 18
09:56 Иньеста: «Наиболее логичным шагом будет продлить контракт с „Барселоной“ как можно скорее» 7
09:48 Икарди: «Надеюсь, 2017-й год не будет похож на 2016-й для „Интера“» 1
08:50 Венгер: «Не удивлён возвращением Эллардайса» 1
08:39 Симеоне: «Я не покину „Атлетико“» 4
06:35 Хендерсон: «Клопп знает когда нужно дать расслабиться, а где необходим пинок под зад» 5
04:18 Фото Конте: «300 млн за Роналду? Это неправильно, не хочу верить в такие суммы» 29
02:55 Бартез: «Зидан говорит правду, даже если она неприятна» 5
все материалы по этой теме
Турниры