Семеду: «МЮ? Можете расслабиться, я сосредоточен лишь на „Бенфике“»

23-летний защитник «Бенфики» Нельсон Семеду, которого СМИ сватают в «Манчестер Юнайтед», дал понять, что не собирается менять клубную прописку:

«„Манчестер Юнайтед“? Можете расслабиться. Я сосредоточен исключительно на „Бенфике“. Надеюсь провести здесь еще много лет».