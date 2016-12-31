Семеду: «МЮ? Можете расслабиться, я сосредоточен лишь на „Бенфике“»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: мнение, Бенфика, Ман Юнайтед, Семеду Нельсон
Сегодня, 10:50 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
23-летний защитник «Бенфики» Нельсон Семеду, которого СМИ сватают в «Манчестер Юнайтед», дал понять, что не собирается менять клубную прописку:
«„Манчестер Юнайтед“? Можете расслабиться. Я сосредоточен исключительно на „Бенфике“. Надеюсь провести здесь еще много лет».
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